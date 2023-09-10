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МИД Сирии: Дамаск потребует от США компенсацию за похищенные нефтяные ресурсы

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Сирия призвала обратить внимание международного сообщества на непрекращающееся разграбление её природных ресурсов Вашингтоном и связанными с США террористическими формированиями.
МИД Сирии: Дамаск потребует от США компенсацию за похищенные нефтяные ресурсы
  • РИА Новости

Об этом сказано в заявлении МИД Сирии, которое было направлено в Совбез ООН, передаёт агентство SANA.

«Дамаск требует положить конец незаконному военному присутствию США на сирийской территории, привлечь к ответственности американскую администрацию за нанесённый урон нефтегазовому сектору и обязать выплатить компенсацию за похищенные нефтяные ресурсы», — сообщило сирийское внешнеполитическое ведомство.

Также министерство привело данные, согласно которым потери в нефтяной области страны в результате преступных действий США оцениваются в $27,5 млрд.

Ранее МИД Сирии заявил, что визит американской делегации во главе с заместителем помощника госсекретаря США Итаном Голдричем на северо-восток страны является нарушением суверенитета.

 

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