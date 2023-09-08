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МИД Сирии назвал нарушением суверенитета визит делегации США на север страны

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Визит американской делегации во главе с заместителем помощника госсекретаря США Итаном Голдричем на северо-восток Сирии является нарушением суверенитета республики. Об этом сообщили в сирийском МИД.
МИД Сирии назвал нарушением суверенитета визит делегации США на север страны
  • Gettyimages.ru
  • © rasool ali

Ранее сообщалось, что американская делегация встретилась на северо-востоке Сирии с членами курдских формирований, оппозиционными силами для «разрядки возникшего напряжения в регионе».

«Совершённый недавно незаконный въезд американской делегации... на северо-восток Сирии и проведённые ею встречи с сепаратистскими формированиями представляют собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии», — приводит РИА Новости заявление.

4 сентября российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия исходит из того, что сирийцы сами должны определять будущее своей страны.

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