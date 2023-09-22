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ЦБ Швейцарии: негативный эффект для экономики Европы из-за Украины удвоится

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Последствия конфликта для экономики Европы через один-два года будут в разы сильнее.
ЦБ Швейцарии: негативный эффект для экономики Европы из-за Украины удвоится
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом говорится в исследовании Национального банка Швейцарии.

«Негативные последствия... скорее всего, будут серьёзнее в средне- и долгосрочной перспективе... Через один-два года этот эффект, вероятно, будет примерно в два раза больше», — сообщил регулятор.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что риск краха экономики может заставить Европейский союз прекратить помощь Украине.

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