ЦБ Швейцарии: негативный эффект для экономики Европы из-за Украины удвоится

Последствия конфликта для экономики Европы через один-два года будут в разы сильнее.

Об этом говорится в исследовании Национального банка Швейцарии.

«Негативные последствия... скорее всего, будут серьёзнее в средне- и долгосрочной перспективе... Через один-два года этот эффект, вероятно, будет примерно в два раза больше», — сообщил регулятор.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что риск краха экономики может заставить Европейский союз прекратить помощь Украине.