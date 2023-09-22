Посол Палестины заявил о подготовке визита Махмуда Аббаса в Москву
Палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Россия и Палестина ведут подготовку визита палестинского президента Махмуда Аббаса в российскую столицу.
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
Об этом он заявил ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.
«Да, готовится. Мы контактируем с российской стороной по этому вопросу», — сказал он.
В июле Нофаль также заявлял о проработке визита палестинского лидера Махмуда Аббаса в Россию.
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