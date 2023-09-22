Посол Палестины заявил о подготовке визита Махмуда Аббаса в Москву

Палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Россия и Палестина ведут подготовку визита палестинского президента Махмуда Аббаса в российскую столицу.

Об этом он заявил ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

«Да, готовится. Мы контактируем с российской стороной по этому вопросу», — сказал он.

В июле Нофаль также заявлял о проработке визита палестинского лидера Махмуда Аббаса в Россию.