Посол Палестины в Москве заявил о проработке визита Аббаса в Россию
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Его слова приводит ТАСС.
«Конечно. Президент Аббас и президент Путин две недели тому назад говорили по телефону, обсудили многие вопросы», — заявил Нофаль.
Ранее специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в ходе телефонного разговора с членом политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком заявил о готовности Москвы активизировать усилия совместно с Лигой арабских государств с целью урегулирования палестинской проблемы.