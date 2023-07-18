Посол Палестины в Москве заявил о проработке визита Аббаса в Россию

Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил о проработке визита палестинского лидера Махмуда Аббаса в Россию.

Его слова приводит ТАСС.

«Конечно. Президент Аббас и президент Путин две недели тому назад говорили по телефону, обсудили многие вопросы», — заявил Нофаль.

Ранее специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в ходе телефонного разговора с членом политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком заявил о готовности Москвы активизировать усилия совместно с Лигой арабских государств с целью урегулирования палестинской проблемы.