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Песков заявил, что Польша является достаточно агрессивной страной

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Польша является достаточно агрессивной страной.
Песков заявил, что Польша является достаточно агрессивной страной
  • Gettyimages.ru
  • © fotodrobik

Польский премьер Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Польша перестала поставлять оружие Киеву, поскольку сама активно вооружается. 

«Соседство с Польшей — не самое комфортное для наших белорусских товарищей: страна достаточно агрессивная, не гнушается подрывной деятельностью, вмешательством во внутренние дела», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, в данном случае Москва и Минск начеку на фоне потенциальных угроз, которые могут исходить от Польши.

Также Песков спрогнозировал нарастание трений между Украиной и Польшей.

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