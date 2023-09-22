Песков заявил, что Польша является достаточно агрессивной страной
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Польский премьер Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Польша перестала поставлять оружие Киеву, поскольку сама активно вооружается.
«Соседство с Польшей — не самое комфортное для наших белорусских товарищей: страна достаточно агрессивная, не гнушается подрывной деятельностью, вмешательством во внутренние дела», — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря российского лидера, в данном случае Москва и Минск начеку на фоне потенциальных угроз, которые могут исходить от Польши.
Также Песков спрогнозировал нарастание трений между Украиной и Польшей.