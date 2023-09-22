Песков заявил, что Польша является достаточно агрессивной страной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Польша является достаточно агрессивной страной.

Польский премьер Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Польша перестала поставлять оружие Киеву, поскольку сама активно вооружается.

«Соседство с Польшей — не самое комфортное для наших белорусских товарищей: страна достаточно агрессивная, не гнушается подрывной деятельностью, вмешательством во внутренние дела», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, в данном случае Москва и Минск начеку на фоне потенциальных угроз, которые могут исходить от Польши.

Также Песков спрогнозировал нарастание трений между Украиной и Польшей.