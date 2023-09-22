Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков спрогнозировал нарастание трений между Украиной и Польшей.

«Мы видим, что есть определённые трения между Варшавой и Киевом, мы прогнозируем, что эти трения между Варшавой и Киевом будут нарастать», — сказал он.

Таким образом Песков прокомментировал намерения Польши отказаться от поставок оружия Украине.

«Мы с сожалением констатируем, что и та и другая столица сейчас являются главным средоточием русофобии, мы, конечно, за этим внимательно наблюдаем», — добавил Песков.

Вместе с этим он добавил, что также будут нарастать трения между Украиной «и другими столицами Европы».

«Это неизбежно», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя отношения украинской и польской сторон вокруг зерна, заявил, что даже ближайшие союзники давно не ставят Украину «в польский грош».