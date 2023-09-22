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Медведев: даже ближайшие союзники давно не ставят Украину «в польский грош»

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя отношения украинской и польской сторон вокруг зерна, заявил, что даже ближайшие союзники давно не ставят Украину «в польский грош».

«Перегрызлись наши самые любимые противники. В буквальном смысле — за корку чёрствого хлеба. Польша продлила запрет на поставки украинского зерна на свою территорию», — написал он в своём Telegram-канале.

Медведев напомнил, что в ответ украинская сторона сразу устроила Польше истерику, пожаловалась в ВТО и обвинила её в пособничестве русским, добавив, что «трудно найти для таких русофобов, как поляки, более обидный упрёк». 

«Всем очевидно, что даже ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнёром. В польский грош её не ставят, не то что в злотый. И как только это становится невыгодным — дают от ворот поворот... С такими союзниками и врагов не надо», — подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее польский лидер Анджей Дуда в интервью телеканалу TVN24 заявил, что Варшава не будет передавать Киеву своё новое оружие, купленное для обороны страны.

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