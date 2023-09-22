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Польша надеется, что США прекратят зерновой спор между Варшавой и Киевом

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Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что польские власти надеются на помощь Соединённых Штатов в разрешении зернового спора с Украиной.
Польша надеется, что США прекратят зерновой спор между Варшавой и Киевом
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом Мулярчик сказал в эфире радиостанции RMF24.

Дипломат выразил надежду на прекращение «злосчастных» высказываний политиков с Украины.

«Я думаю, что каким-то образом участие США охладит горячие украинские головы», — подчеркнул он.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя отношения украинской и польской сторон вокруг зерна, заявил, что даже ближайшие союзники давно не ставят Украину «в польский грош».

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