Польша надеется, что США прекратят зерновой спор между Варшавой и Киевом

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что польские власти надеются на помощь Соединённых Штатов в разрешении зернового спора с Украиной.

AP

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Об этом Мулярчик сказал в эфире радиостанции RMF24. Дипломат выразил надежду на прекращение «злосчастных» высказываний политиков с Украины. «Я думаю, что каким-то образом участие США охладит горячие украинские головы», — подчеркнул он. Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя отношения украинской и польской сторон вокруг зерна, заявил, что даже ближайшие союзники давно не ставят Украину «в польский грош».