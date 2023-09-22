Лавров призвал Генсека ООН Гутерреша запустить процедуру арбитража против США
Информация об этом опубликована на сайте МИД.
«Министр обратил внимание Генсекретаря на продолжающиеся нарушения США своих обязательств по Соглашению о центральных учреждениях ООН от 1947 года», — отметили в ведомстве.
Ранее Лавров начал переговоры с генсеком ООН Гутеррешем.
Позже стало известно, что Гутерреш обсудил с Лавровым Украину и обязательства США по ООН.
Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что США хотели оказать давление, ограничив передвижение пула Лаврова.