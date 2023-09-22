Лавров призвал Генсека ООН Гутерреша запустить процедуру арбитража против США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Генсека ООН Антониу Гутерреша запустить процедуру арбитража против США.

Информация об этом опубликована на сайте МИД.

«Министр обратил внимание Генсекретаря на продолжающиеся нарушения США своих обязательств по Соглашению о центральных учреждениях ООН от 1947 года», — отметили в ведомстве.

Ранее Лавров начал переговоры с генсеком ООН Гутеррешем.

Позже стало известно, что Гутерреш обсудил с Лавровым Украину и обязательства США по ООН.

Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что США хотели оказать давление, ограничив передвижение пула Лаврова.