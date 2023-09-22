Figaro: Польша нанесла удар по Украине отказом в поставке оружия

Польша нанесла Украине серьёзный ущерб отказом в поставке вооружения.

Об этом пишет Figaro.

«Каковы бы ни были причины выхода Польши из состава «активно помогающих Украине стран», это дорого обойдётся украинцам», — говорится в публикации.

Ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что Варшава не будет передавать Киеву своё новое оружие, купленное для обороны страны.

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не передаёт Украине никакого оружия, так как сама вооружается самыми современными системами..