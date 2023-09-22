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Вучич: Сербия развивает отношения с США и не прерывает связи с Россией

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Сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия развивает отношения с США, странами Азии и Африки и не прерывает связей с Россией.

Об этом, как информирует РИА Новости, он рассказал, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

Вучич отметил, что на сегодняшний день у Белграда хорошее сотрудничество с США, при этом Сербия продолжает поддерживать большую и традиционную дружбу на всех континентах.

«Мы также не прерываем наших важных и исторических связей с Россией», — сказал сербский лидер.

Ранее Вучич в ответ на критику России Западом напомнил о нарушении Устава ООН в Косове.

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