Вучич: Сербия развивает отношения с США и не прерывает связи с Россией
Об этом, как информирует РИА Новости, он рассказал, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.
Вучич отметил, что на сегодняшний день у Белграда хорошее сотрудничество с США, при этом Сербия продолжает поддерживать большую и традиционную дружбу на всех континентах.
«Мы также не прерываем наших важных и исторических связей с Россией», — сказал сербский лидер.
Ранее Вучич в ответ на критику России Западом напомнил о нарушении Устава ООН в Косове.