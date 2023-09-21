Вучич в ответ на критику России Западом напомнил о нарушении Устава ООН в Косове

Сербский лидер Александр Вучич в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что Запад нарушил в Косове правила ООН и напал на Сербию и при этом пытается обвинять Россию в аналогичных действиях.

Он подчеркнул, что практически все крупные страны Запада грубо нарушили Устав ООН и резолюцию 1244 Совбеза организации.

«Впервые в истории человечества 19 сильнейших стран приняли решение без участия и какого-либо решения Совбеза ООН жестоко напасть на суверенную страну в Европе», — сказал Вучич.

По его словам, страны Запада, осуждая действия российской стороны на Украине, забывают об аргументах, которые они использовали для нападения на Сербию.

17 сентября Вучич заявил, что Евросоюз никогда не оказывал Сербии такую поддержку, как Украине.