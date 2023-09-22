Замглавкома ВКС Грехов: в странах СНГ планируют развернуть средства ПРО
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что на сегодняшний день в странах объединённой системы ПВО СНГ системы ПРО имеются только у России и Белоруссии.
Кроме того, по словам Грехова, не прекращается интегрирование в состав региональных систем ПВО сил и средств, способных решать задачи воздушно-космической обороны.
Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об объединённой системе ПВО с Киргизией.