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В Пентагоне заявили, что Дания начала обучение украинских пилотов на F-16

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Украинские лётчики скоро прибудут в США для обучения пилотированию истребителей F-16, в Дании оно уже началось. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.
В Пентагоне заявили, что Дания начала обучение украинских пилотов на F-16
  • Gettyimages.ru
  • © VanderWolf-Images

«Насколько мне известно, обучение в Дании уже началось», — сказал он.

Райдер подчеркнул, что лётчики ВСУ и специалисты по техническому обслуживанию скоро прибудут в США.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский на встрече с членами палаты представителей конгресса Соединённых Штатов просил прежде всего о поставках украинской стороне тактических ракет ATACMS и истребителей-бомбардировщиков F-16.

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