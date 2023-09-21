В Пентагоне заявили, что Дания начала обучение украинских пилотов на F-16

Украинские лётчики скоро прибудут в США для обучения пилотированию истребителей F-16, в Дании оно уже началось. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

«Насколько мне известно, обучение в Дании уже началось», — сказал он.

Райдер подчеркнул, что лётчики ВСУ и специалисты по техническому обслуживанию скоро прибудут в США.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский на встрече с членами палаты представителей конгресса Соединённых Штатов просил прежде всего о поставках украинской стороне тактических ракет ATACMS и истребителей-бомбардировщиков F-16.