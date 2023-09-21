В Пентагоне заявили, что Дания начала обучение украинских пилотов на F-16
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«Насколько мне известно, обучение в Дании уже началось», — сказал он.
Райдер подчеркнул, что лётчики ВСУ и специалисты по техническому обслуживанию скоро прибудут в США.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский на встрече с членами палаты представителей конгресса Соединённых Штатов просил прежде всего о поставках украинской стороне тактических ракет ATACMS и истребителей-бомбардировщиков F-16.