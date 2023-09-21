Захарова: информационное поле сейчас оккупировано западным меньшинством

Информационное поле сейчас оккупировано западным меньшинством, заявила представитель МИД России Мария Захарова в интервью корреспонденту RT France Игорю Курашенко.

«Информационное поле по большому счёту оккупировано западным меньшинством. Они здесь доминируют, диктуют свою повестку. К сожалению, последний случай с недопуском российской журналистки на мероприятия по линии Елисейского дворца на пресс-конференцию президента Макрона — ещё одно тому подтверждение», — сказала дипломат.

Российских журналистов много лет не пускают на мероприятия президента Франции, при том что французский народ сделал немало для того, чтобы закрепить свободу слова на законодательном уровне во всём мире, рассказала представитель МИД.

«Но вот видите, сейчас пришёл такой режим во Франции, который только на словах декларирует приверженность свободе слова, а по сути непонятно, почему не допускают журналистов к президенту Франции», — отметила Захарова.

Удивительно и то, что российские журналисты получают приглашение и аккредитацию, а «физически их не пускают».

«А сейчас ситуация зашла слишком далеко, когда пытались отнять даже телефон у российской журналистки. Вы знаете, что извинения Франция не принесла, даже не сказала, что, может быть, в следующий раз будет вести себя как-то по-другому, хотя этих слов было бы достаточно», — продолжила она.

Москве пришлось вызвать французского посла и высказать ему всё в таком формате, напомнила Мария Захарова.

Ранее российская сторона потребовала от Франции извинений за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию французского лидера Эммануэля Макрона в Нью-Дели.

По её словам, российскую журналистку Екатерину Надольскую не пустили на пресс-конференцию Макрона в Нью-Дели и даже угрожали разбить её телефон.