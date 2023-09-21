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В МИД России выразили возмущение высылкой священников РПЦ из Болгарии

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Российская сторона возмущена и шокирована решением Болгарии выслать из страны священников Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России выразили возмущение высылкой священников РПЦ из Болгарии
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Ранее власти Болгарии приняли решение выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана.

«Возмущены и шокированы фактом случившегося», — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства России.

Захарова подчеркнула, что София окончательно встала на путь разрушения не только политических контактов между государствами, но и культурно-гуманитарных связей между народами России и Болгарии.

Также в российском МИД назвали деструктивным решение Болгарии выслать настоятеля подворья РПЦ.

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