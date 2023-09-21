В МИД России выразили возмущение высылкой священников РПЦ из Болгарии
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Ранее власти Болгарии приняли решение выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана.
«Возмущены и шокированы фактом случившегося», — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства России.
Захарова подчеркнула, что София окончательно встала на путь разрушения не только политических контактов между государствами, но и культурно-гуманитарных связей между народами России и Болгарии.
Также в российском МИД назвали деструктивным решение Болгарии выслать настоятеля подворья РПЦ.