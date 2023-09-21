В МИД России выразили возмущение высылкой священников РПЦ из Болгарии

Российская сторона возмущена и шокирована решением Болгарии выслать из страны священников Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее власти Болгарии приняли решение выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана.

«Возмущены и шокированы фактом случившегося», — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства России.

Захарова подчеркнула, что София окончательно встала на путь разрушения не только политических контактов между государствами, но и культурно-гуманитарных связей между народами России и Болгарии.

Также в российском МИД назвали деструктивным решение Болгарии выслать настоятеля подворья РПЦ.