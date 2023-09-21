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Захарова назвала деструктивным решение Болгарии выслать настоятеля подворья РПЦ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередным деструктивным шагом решение властей Болгарии выслать настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана.
Захарова назвала деструктивным решение Болгарии выслать настоятеля подворья РПЦ
  • © МИД России

«Очередной деструктивный шаг», — приводит ТАСС её слова.

Ранее власти Болгарии приняли решение выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана.

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