Захарова назвала деструктивным решение Болгарии выслать настоятеля подворья РПЦ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередным деструктивным шагом решение властей Болгарии выслать настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана.
- © МИД России
«Очередной деструктивный шаг», — приводит ТАСС её слова.
Ранее власти Болгарии приняли решение выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана.
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