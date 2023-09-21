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Столтенберг: в случае победы ВСУ США сфокусируются на Китае

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, если Украина добьётся успеха в конфликте, это позволит США сконцентрироваться на Китае.
Столтенберг: в случае победы ВСУ США сфокусируются на Китае
  • globallookpress.com
  • © Kay Nietfeld/dpa

«Если США беспокоятся о Китае, то необходимо обеспечить победу Украины», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина не может вступить в альянс во время боевых действий.

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