Столтенберг: в случае победы ВСУ США сфокусируются на Китае

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, если Украина добьётся успеха в конфликте, это позволит США сконцентрироваться на Китае.

globallookpress.com

© Kay Nietfeld/dpa

«Если США беспокоятся о Китае, то необходимо обеспечить победу Украины», — цитирует его РИА Новости. Ранее Столтенберг заявил, что Украина не может вступить в альянс во время боевых действий.