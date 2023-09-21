Песков — о мирном договоре по Карабаху: вряд ли кто-то сможет обозначать сроки
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в настоящее время вряд ли кто-то возьмётся обозначать сроки, но с учётом того, что «основной вопрос принадлежности Карабаха как таковой сейчас решён» — урегулирован решением Еревана признать принадлежность Карабаха, можно сказать, что обеспечено «существенное продвижение».
Песков отмечал, что между Арменией и Азербайджаном остаётся много технических моментов по договору о Карабахе, но у сторон есть все предпосылки для его заключения.