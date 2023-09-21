Песков — о мирном договоре по Карабаху: вряд ли кто-то сможет обозначать сроки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что в данный момент вряд ли кто-то возьмётся обозначать сроки заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время вряд ли кто-то возьмётся обозначать сроки, но с учётом того, что «основной вопрос принадлежности Карабаха как таковой сейчас решён» — урегулирован решением Еревана признать принадлежность Карабаха, можно сказать, что обеспечено «существенное продвижение».

Песков отмечал, что между Арменией и Азербайджаном остаётся много технических моментов по договору о Карабахе, но у сторон есть все предпосылки для его заключения.