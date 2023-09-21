Узнать больше

CNN: Байден рассчитывает услышать от Зеленского о перспективах на поле боя

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским рассчитывает услышать от него о перспективах на поле боя, сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.
CNN: Байден рассчитывает услышать от Зеленского о перспективах на поле боя
  • AP
  • © Alex Brandon

Пока Зеленский упрашивает Вашингтон о дополнительной помощи, конгресс США остаётся расколотым по вопросу выделения финансирования, отмечает телеканал.

Как ожидается, Байден на встрече с Зеленским вновь подтвердит готовность поддерживать Украину столько, сколько потребуется, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Кроме того, Байден поговорит с Зеленским о вооружениях, которые требуются Киеву, сказал он.

Встреча Зеленского с Байденом должна состояться после того, как он пообщается с конгрессменами и чиновниками Пентагона.

Американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники в разведке ранее сообщил, что разведывательное сообщество США считает, что Киев уже деморализован, а прорыв российской обороны в зоне СВО невозможен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить