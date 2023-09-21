CNN: Байден рассчитывает услышать от Зеленского о перспективах на поле боя
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Пока Зеленский упрашивает Вашингтон о дополнительной помощи, конгресс США остаётся расколотым по вопросу выделения финансирования, отмечает телеканал.
Как ожидается, Байден на встрече с Зеленским вновь подтвердит готовность поддерживать Украину столько, сколько потребуется, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
Кроме того, Байден поговорит с Зеленским о вооружениях, которые требуются Киеву, сказал он.
Встреча Зеленского с Байденом должна состояться после того, как он пообщается с конгрессменами и чиновниками Пентагона.
Американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники в разведке ранее сообщил, что разведывательное сообщество США считает, что Киев уже деморализован, а прорыв российской обороны в зоне СВО невозможен.