CNN: Байден рассчитывает услышать от Зеленского о перспективах на поле боя

Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским рассчитывает услышать от него о перспективах на поле боя, сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

Пока Зеленский упрашивает Вашингтон о дополнительной помощи, конгресс США остаётся расколотым по вопросу выделения финансирования, отмечает телеканал.

Как ожидается, Байден на встрече с Зеленским вновь подтвердит готовность поддерживать Украину столько, сколько потребуется, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Кроме того, Байден поговорит с Зеленским о вооружениях, которые требуются Киеву, сказал он.

Встреча Зеленского с Байденом должна состояться после того, как он пообщается с конгрессменами и чиновниками Пентагона.

Американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники в разведке ранее сообщил, что разведывательное сообщество США считает, что Киев уже деморализован, а прорыв российской обороны в зоне СВО невозможен.