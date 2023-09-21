Путин призвал развивать психологическую помощь в военной и гражданской сферах

Психологическую помощь нужно развивать не только в военной, но и в гражданской сфере.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения центра поддержки участников специальной военной операции и их семей в Великом Новгороде.

«Конечно, психологическую помощь нужно развивать более широко, не только по линии вот этих центров, по линии Минобороны, но и по линии гражданской сферы это надо делать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект, согласно которому жён погибших ветеранов боевых действий не смогут увольнять в течение года.