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Politico: в ЕС при обосновании санкций против россиян используют Википедию

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Чиновники из Евросоюза в качестве обоснования санкций против россиян используют сомнительные источники информации, в том числе Википедию. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на документы Евросовета.
Politico: в ЕС при обосновании санкций против россиян используют Википедию
  • AFP
  • © JAMES ARTHUR GEKIERE / BELGA

«Внутренняя классификация ЕС... состоит из описания правовой основы санкций, краткого изложения обоснования и короткой биографии человека, за которыми следуют доказательства, которые подтверждают обвинение», — говорится в тексте.

Отмечается, что в качестве обоснований введения ограничительных мер встречаются фрагменты из новостных агентств, а также информация из Википедии.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что новый пакет санкций против России планируется анонсировать в первой половине октября.

Предполагается, что в новом пакете санкций страны ЕС попытаются ограничить возможности России обойти санкции ЕС через третьи страны.

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