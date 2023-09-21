Politico: в ЕС при обосновании санкций против россиян используют Википедию
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«Внутренняя классификация ЕС... состоит из описания правовой основы санкций, краткого изложения обоснования и короткой биографии человека, за которыми следуют доказательства, которые подтверждают обвинение», — говорится в тексте.
Отмечается, что в качестве обоснований введения ограничительных мер встречаются фрагменты из новостных агентств, а также информация из Википедии.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что новый пакет санкций против России планируется анонсировать в первой половине октября.
Предполагается, что в новом пакете санкций страны ЕС попытаются ограничить возможности России обойти санкции ЕС через третьи страны.