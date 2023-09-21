Российский посол: риторика Британии меняется из-за провала контрнаступления ВСУ
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«Заметна некоторая перестройка риторики, поскольку контрнаступление украинцев, по сути, провалилось, риторика тоже перестраивается», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Келин подчеркнул, что в Лондоне теперь призывают готовиться к затяжному конфликту.
Ранее российский посол выступил с мнением, что Украина в случае продолжения её накачки западным вооружением превратится в несостоявшееся государство.