Российский посол: риторика Британии меняется из-за провала контрнаступления ВСУ

Риторика британских властей меняется на фоне провала контрнаступления украинских военных. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Заметна некоторая перестройка риторики, поскольку контрнаступление украинцев, по сути, провалилось, риторика тоже перестраивается», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Келин подчеркнул, что в Лондоне теперь призывают готовиться к затяжному конфликту.

Ранее российский посол выступил с мнением, что Украина в случае продолжения её накачки западным вооружением превратится в несостоявшееся государство.