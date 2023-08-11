Украина в случае продолжения её накачки западным вооружением превратится в несостоявшееся государство.

Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Если будет продолжаться накачка вооружением Украины, и если будут продолжаться атаки и боевые действия со стороны Украины, то это закончится тем, что Украина окажется несостоявшимся государством», — заявил он в интервью телеканалу Al-Qahera News, опубликованном в YouTube-канале посольства.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что общий объём помощи, которую Украине предоставили страны Запада, превысил $160 млрд.

В Следственном комитете России заявили, что до начала специальной военной операции Украина получила вооружение и боеприпасы от 20 государств.