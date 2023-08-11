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Посол Келин: Украина при продолжении накачки оружием станет несостоявшимся государством

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Украина в случае продолжения её накачки западным вооружением превратится в несостоявшееся государство.
Посол Келин: Украина при продолжении накачки оружием станет несостоявшимся государством
  • РИА Новости

Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Если будет продолжаться накачка вооружением Украины, и если будут продолжаться атаки и боевые действия со стороны Украины, то это закончится тем, что Украина окажется несостоявшимся государством», — заявил он в интервью телеканалу Al-Qahera News, опубликованном в YouTube-канале посольства.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что общий объём помощи, которую Украине предоставили страны Запада, превысил $160 млрд.

В Следственном комитете России заявили, что до начала специальной военной операции Украина получила вооружение и боеприпасы от 20 государств.

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