В Швеции задержали подростков по обвинению в беспорядках после сожжения Корана
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Об этом сообщили в ведомстве.
«В четверг утром были задержаны трое мальчиков младше 15 лет, и им было предъявлено обвинение по подозрению в грубом подрыве действий правоохранительных органов после буйных беспорядков... в Мальмё 3 сентября», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что один из задержанных также подозревается в поджогах.
Сообщения о беспорядках появились 4 сентября. Толпа пыталась остановить инициатора акции антиисламского активиста Салвана Момика. Сотрудников полиции забросали камнями, подожгли десятки автомобилей.