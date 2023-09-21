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В Швеции задержали подростков по обвинению в беспорядках после сожжения Корана

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Полиция Швеции задержала троих подростков, обвиняемых в участии в беспорядках после акции с сожжением Корана в шведском городе Мальмё.
В Швеции задержали подростков по обвинению в беспорядках после сожжения Корана
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Об этом сообщили в ведомстве.

«В четверг утром были задержаны трое мальчиков младше 15 лет, и им было предъявлено обвинение по подозрению в грубом подрыве действий правоохранительных органов после буйных беспорядков... в Мальмё 3 сентября», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что один из задержанных также подозревается в поджогах.

Сообщения о беспорядках появились 4 сентября. Толпа пыталась остановить инициатора акции антиисламского активиста Салвана Момика. Сотрудников полиции забросали камнями, подожгли десятки автомобилей.

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