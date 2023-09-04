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SVT: в Швеции прошли беспорядки после очередной акции с сожжением Корана

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В шведском городе Мальмё прошли беспорядки минувшей ночью после новой акции с сожжением Корана, правоохранителей забрасывали камнями.
SVT: в Швеции прошли беспорядки после очередной акции с сожжением Корана
  • Gettyimages.ru
  • © Chris McGrath

Об этом говорится в сюжете телеканала SVT.

Сообщается, что в жилом районе Русенгорд собралась толпа, протестующие установили плакаты с призывами прекратить сжигать Коран. Также они подожгли несколько автомобилей и постройку для раздельного сбора мусора.

В связи с этим были вызваны сотрудники полиции, а когда они приехали на место, то протестующие забросали их камнями. По информации телеканала, в результате происшествия никто не пострадал и не был задержан.

Ранее сообщалось, что в шведском городе Мальмё прошла акция с сожжением Корана, в ней участвовали порядка 200 человек.

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