SVT: в Швеции прошли беспорядки после очередной акции с сожжением Корана
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Об этом говорится в сюжете телеканала SVT.
Сообщается, что в жилом районе Русенгорд собралась толпа, протестующие установили плакаты с призывами прекратить сжигать Коран. Также они подожгли несколько автомобилей и постройку для раздельного сбора мусора.
В связи с этим были вызваны сотрудники полиции, а когда они приехали на место, то протестующие забросали их камнями. По информации телеканала, в результате происшествия никто не пострадал и не был задержан.
Ранее сообщалось, что в шведском городе Мальмё прошла акция с сожжением Корана, в ней участвовали порядка 200 человек.