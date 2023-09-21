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Медиамагнат Руперт Мёрдок покидает пост председателя Fox Corporation и News Corp

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Владелец Fox News медиамагнат Руперт Мёрдок покидает пост председателя компаний Fox Corporation и News Corp.
Медиамагнат Руперт Мёрдок покидает пост председателя Fox Corporation и News Corp
  • Gettyimages.ru
  • © Erik McGregor

Об этом сообщает Fox News.

92-летний предприниматель в письме коллегам подчеркнул, что не испытывает проблем со здоровьем. В ноябре он перейдёт на новую должность почётного председателя обеих компаний, тогда как его сын Лаклан Мёрдок возглавит их.

11 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что Джордж Сорос передаёт контроль над своей фондовой империей 37-летнему сыну Александру.

Благотворительное предприятие стоимостью $25 млрд под управлением Сороса-младшего продолжит борьбу за избирательные права граждан, а также за гендерное равенство и право на аборты, отмечалось в статье.

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