В Британии пятерых граждан Болгарии обвинили в шпионаже в пользу России

Прокуратура Великобритании предъявила обвинения пяти гражданам Болгарии, задержанным в феврале, по делу о якобы шпионаже в пользу России.

Об этом говорится на сайте Королевской государственной прокуратуры по уголовным делам.

По данным британской прокуратуры, граждане Болгарии с августа 2020 по февраль 2023 года якобы собирали информацию для России с «целью нанесения ущерба безопасности и интересам Великобритании».

Ранее прокуратура Германии выдвинула обвинения в госизмене в результате якобы шпионажа в пользу России в адрес Федеральной разведывательной службы BND Карстена Л. и его посредника Артура Е.