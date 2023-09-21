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В Британии пятерых граждан Болгарии обвинили в шпионаже в пользу России

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Прокуратура Великобритании предъявила обвинения пяти гражданам Болгарии, задержанным в феврале, по делу о якобы шпионаже в пользу России.
В Британии пятерых граждан Болгарии обвинили в шпионаже в пользу России
  • Gettyimages.ru
  • © BrianAJackson

Об этом говорится на сайте Королевской государственной прокуратуры по уголовным делам.

По данным британской прокуратуры, граждане Болгарии с августа 2020 по февраль 2023 года якобы собирали информацию для России с «целью нанесения ущерба безопасности и интересам Великобритании».

Ранее прокуратура Германии выдвинула обвинения в госизмене в результате якобы шпионажа в пользу России в адрес Федеральной разведывательной службы BND Карстена Л. и его посредника Артура Е.

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