В Британии пятерых граждан Болгарии обвинили в шпионаже в пользу России
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Об этом говорится на сайте Королевской государственной прокуратуры по уголовным делам.
По данным британской прокуратуры, граждане Болгарии с августа 2020 по февраль 2023 года якобы собирали информацию для России с «целью нанесения ущерба безопасности и интересам Великобритании».
Ранее прокуратура Германии выдвинула обвинения в госизмене в результате якобы шпионажа в пользу России в адрес Федеральной разведывательной службы BND Карстена Л. и его посредника Артура Е.