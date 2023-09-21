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Венгрия будет блокировать попытки ЕС наложить санкции на атомную отрасль России

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Венгрия будет блокировать любые попытки Евросоюза наложить санкции на атомную отрасль России.
Венгрия будет блокировать попытки ЕС наложить санкции на атомную отрасль России
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Об этом заявил РИА Новости венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Продолжаются попытки. Они не смогут. Потому что это будет противоречить нашим национальным интересам. И мы наложим вето на это», — сказал министр.

Как писало агентство Bloomberg, чиновники Европейского союза работают над 12-м пакетом санкций против России. В частности, группа стран, включающая Польшу и прибалтийские республики, предлагает оказать давление на российский ядерный сектор.

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