Венгрия будет блокировать попытки ЕС наложить санкции на атомную отрасль России
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Об этом заявил РИА Новости венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
«Продолжаются попытки. Они не смогут. Потому что это будет противоречить нашим национальным интересам. И мы наложим вето на это», — сказал министр.
Как писало агентство Bloomberg, чиновники Европейского союза работают над 12-м пакетом санкций против России. В частности, группа стран, включающая Польшу и прибалтийские республики, предлагает оказать давление на российский ядерный сектор.