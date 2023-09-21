Венгрия будет блокировать попытки ЕС наложить санкции на атомную отрасль России

Венгрия будет блокировать любые попытки Евросоюза наложить санкции на атомную отрасль России.

Об этом заявил РИА Новости венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Продолжаются попытки. Они не смогут. Потому что это будет противоречить нашим национальным интересам. И мы наложим вето на это», — сказал министр.

Как писало агентство Bloomberg, чиновники Европейского союза работают над 12-м пакетом санкций против России. В частности, группа стран, включающая Польшу и прибалтийские республики, предлагает оказать давление на российский ядерный сектор.