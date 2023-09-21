Писториус начнёт переговоры с Польшей после её заявления о поставках оружия ВСУ
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Об этом сообщает Spiegel.
«Федеральный министр обороны Борис Писториус (СДПГ) сейчас планирует переговоры с Варшавой», — отмечает журнал.
По словам Писториуса, он не хочет давать оценок действиям Польши до тех пор, пока не поговорит с польским коллегой Мариушем Блащаком.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Варшава не передаёт Украине никакого оружия, так как сама вооружается самыми современными системами.
Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер после этого уточнил, что Польша осуществляет поставки оружия армии Украины только по ранее достигнутыми договорённостям.