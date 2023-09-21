Писториус начнёт переговоры с Польшей после её заявления о поставках оружия ВСУ

Министр обороны Германии Борис Писториус намерен вести переговоры с властями Польши о поставках оружия для украинской армии после того, как Варшава заявила о поставках вооружений только по старым контрактам.

Об этом сообщает Spiegel.

«Федеральный министр обороны Борис Писториус (СДПГ) сейчас планирует переговоры с Варшавой», — отмечает журнал.

По словам Писториуса, он не хочет давать оценок действиям Польши до тех пор, пока не поговорит с польским коллегой Мариушем Блащаком.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Варшава не передаёт Украине никакого оружия, так как сама вооружается самыми современными системами.

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер после этого уточнил, что Польша осуществляет поставки оружия армии Украины только по ранее достигнутыми договорённостям.