National Post: Канада «скорректирует» число сотрудников посольства в Индии

Представитель канадского МИД Жан-Пьер Годбу заявил, что власти Канады намерены «скорректировать» число сотрудников посольства страны в Индии в связи с кризисом в отношениях двух стран.

Заявление дипломата оказалось в распоряжении газеты National Post.

В МИД признали, что уровень напряжённости между Канадой и Индией возрос.

По словам Годбу, некоторые сотрудники канадского посольства в Индии начали получать угрозы в социальных сетях.

«МИД Канады проводит переоценку численности сотрудников в Индии. В результате из соображений осторожности мы решили временно скорректировать численность персонала в Индии», — говорится в сообщении.

Ранее индийский МИД объявил о высылке высокопоставленного канадского дипломата, ему предложили покинуть страну в течение пяти дней.