National Post: Канада «скорректирует» число сотрудников посольства в Индии
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Заявление дипломата оказалось в распоряжении газеты National Post.
В МИД признали, что уровень напряжённости между Канадой и Индией возрос.
По словам Годбу, некоторые сотрудники канадского посольства в Индии начали получать угрозы в социальных сетях.
«МИД Канады проводит переоценку численности сотрудников в Индии. В результате из соображений осторожности мы решили временно скорректировать численность персонала в Индии», — говорится в сообщении.
Ранее индийский МИД объявил о высылке высокопоставленного канадского дипломата, ему предложили покинуть страну в течение пяти дней.