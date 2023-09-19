Индийский МИД объявил о высылке высокопоставленного канадского дипломата, ему предложили покинуть страну в течение пяти дней.

Как говорится в сообщении индийского внешнеполитического ведомства, верховного комиссара Канады в Индии вызвали 19 сентября и сообщили ему о решении правительства Индии «выслать высокопоставленного канадского дипломата, базирующегося в Индии».

Уточняется, что данное решение свидетельствует о растущей обеспокоенности правительства Индии вмешательством канадских дипломатов во внутренние дела Индии, а также их вовлечённостью в антииндийскую деятельность.

Также Министерство иностранных дел Индии заявило, что считает абсурдными и немотивированными обвинения со стороны властей Канады в якобы причастности индийской стороны к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара.

«Мы видели и отвергаем заявление премьер-министра Канады в парламенте, а также заявление главы МИД страны», — заявили в индийском министерстве.

Как пишет РИА Новости, до этого канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что правоохранительные органы страны считают власти Индии причастными к убийству Нижара.

В июне два человека в масках расстреляли лидера сикхской общины на парковке.

Ранее власти Канады объявили, что высылают высокопоставленного индийского дипломата, которого подозревают в работе на разведку.