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Индийский МИД объявил о высылке высокопоставленного канадского дипломата

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Индийский МИД объявил о высылке высокопоставленного канадского дипломата, ему предложили покинуть страну в течение пяти дней.
Индийский МИД объявил о высылке высокопоставленного канадского дипломата
  • Gettyimages.ru
  • © Dhiraj Sapru/IndiaPictures/Universal Images Group

Как говорится в сообщении индийского внешнеполитического ведомства, верховного комиссара Канады в Индии вызвали 19 сентября и сообщили ему о решении правительства Индии «выслать высокопоставленного канадского дипломата, базирующегося в Индии».

Уточняется, что данное решение свидетельствует о растущей обеспокоенности правительства Индии вмешательством канадских дипломатов во внутренние дела Индии, а также их вовлечённостью в антииндийскую деятельность.

Также Министерство иностранных дел Индии заявило, что считает абсурдными и немотивированными обвинения со стороны властей Канады в якобы причастности индийской стороны к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара. 

«Мы видели и отвергаем заявление премьер-министра Канады в парламенте, а также заявление главы МИД страны», — заявили в индийском министерстве.

Как пишет РИА Новости, до этого канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что правоохранительные органы страны считают власти Индии причастными к убийству Нижара. 

В июне два человека в масках расстреляли лидера сикхской общины на парковке.

Ранее власти Канады объявили, что высылают высокопоставленного индийского дипломата, которого подозревают в работе на разведку.

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