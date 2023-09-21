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Politico: Зеленский и новый глава Минобороны Украины посетят Пентагон

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Владимир Зеленский вместе с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым сегодня прибудут с визитом в Пентагон

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«По словам человека, знакомого с ходом визита, которому была предоставлена ​​анонимность, чтобы рассказать о деликатных планах, на мероприятии также будет присутствовать новый министр обороны Украины Рустем Умеров», — говорится в публикации.

По данным представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, Зеленский проведёт беседу с главой Пентагона Ллойдом Остином, а также председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли и другими высокопоставленными военачальниками.

Ранее Остин призвал страны-союзники Украины приложить максимум усилий по поставке Киеву систем противовоздушной обороны.

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