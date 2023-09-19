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Глава Пентагона: Украина нуждается в поставках систем ПВО

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Глава Пентагона Ллойд Остин призвал страны-союзники Украины приложить максимум усилий по поставке Киеву систем ПВО.
Глава Пентагона: Украина нуждается в поставках систем ПВО
  • AFP

По его словам, системы ПВО помогают спасать жизни.

«Мы должны продолжить усилия по обеспечению Украины системами ПВО и перехватчиками, которые ей нужны», — сказал Остин.

Он добавил, что Украине будут также поставляться боеприпасы, в том числе снаряды калибра 155 мм.

15 сентября помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США на следующей неделе объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

Также он заявил, что Байден примет президента Украины Владимира Зеленского 21 сентября в Вашингтоне.

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