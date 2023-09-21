В МИД Швейцарии заявили, что мирный план Зеленского не имеет шансов на успех
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Об этом сообщило Швейцарское телеграфное агентство.
Министр отметил, что подход Зеленского к мирному завершению украинского конфликта недостаточно доработан, так как он не имеет поддержки со стороны России.
«Односторонние мирные планы не имеют шансов на успех, кроме как добиваться их реализации с помощью силы», — цитирует Кассиса ТАСС.
По его словам, Запад не хочет, чтобы конфликт на Украине превратился в более масштабную войну.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «формула Зеленского» представляет собой бессмысленный ультиматум. Она подчеркнула, что на подобной основе мирное урегулирование невозможно.