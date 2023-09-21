В МИД Швейцарии заявили, что мирный план Зеленского не имеет шансов на успех

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что мирный план, составленный Владимиром Зеленским, не имеет шансов на успех.

Об этом сообщило Швейцарское телеграфное агентство.

Министр отметил, что подход Зеленского к мирному завершению украинского конфликта недостаточно доработан, так как он не имеет поддержки со стороны России.

«Односторонние мирные планы не имеют шансов на успех, кроме как добиваться их реализации с помощью силы», — цитирует Кассиса ТАСС.

По его словам, Запад не хочет, чтобы конфликт на Украине превратился в более масштабную войну.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «формула Зеленского» представляет собой бессмысленный ультиматум. Она подчеркнула, что на подобной основе мирное урегулирование невозможно.