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В МИД Швейцарии заявили, что мирный план Зеленского не имеет шансов на успех

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Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что мирный план, составленный Владимиром Зеленским, не имеет шансов на успех.
В МИД Швейцарии заявили, что мирный план Зеленского не имеет шансов на успех
  • AP
  • © Seth Wenig

Об этом сообщило Швейцарское телеграфное агентство.

Министр отметил, что подход Зеленского к мирному завершению украинского конфликта недостаточно доработан, так как он не имеет поддержки со стороны России.

«Односторонние мирные планы не имеют шансов на успех, кроме как добиваться их реализации с помощью силы», — цитирует Кассиса ТАСС.

По его словам, Запад не хочет, чтобы конфликт на Украине превратился в более масштабную войну.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «формула Зеленского» представляет собой бессмысленный ультиматум. Она подчеркнула, что на подобной основе мирное урегулирование невозможно.

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