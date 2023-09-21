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Глава МИД Германии Бербок назвала «войну с Россией» сигналом другим странам

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Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «война с Россией» является сигналом другим странам.
Глава МИД Германии Бербок назвала «войну с Россией» сигналом другим странам
  • AP
  • © Alex Brandon

Её слова приводит издание Die Welt.

«Война с Россией — это ещё и сигнал другим странам, другим режимам в мире», — сказала Бербок.

До этого в январе Бербок в ходе заседания ПАСЕ заявила, что европейские страны «ведут войну против России».

После этого депутат немецкой партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер выразил России благодарность за несерьёзное отношение к заявлению Бербок о войне с Москвой.

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