В бундестаге поблагодарили Россию за правильную оценку заявления Бербок о войне
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Отмечается, что Бербок в ходе заседания ПАСЕ в январе текущего года заявила, что европейские страны «ведут войну против России».
«Я очень благодарен русским, что они ваше объявление войны — «у нас война с Россией» — не восприняли всерьёз», — цитирует Койтера РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идёт не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир к колониализму.