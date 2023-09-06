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В бундестаге поблагодарили Россию за правильную оценку заявления Бербок о войне

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Депутат немецкой партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер выразил России благодарность за несерьёзное отношение к заявлению главы МИД ФРГ Анналены Бербок о войне с Москвой.
В бундестаге поблагодарили Россию за правильную оценку заявления Бербок о войне
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Отмечается, что Бербок в ходе заседания ПАСЕ в январе текущего года заявила, что европейские страны «ведут войну против России».

«Я очень благодарен русским, что они ваше объявление войны — «у нас война с Россией» — не восприняли всерьёз», — цитирует Койтера РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идёт не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир к колониализму.

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