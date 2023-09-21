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Зеленский и Шольц обсудили помощь Украине

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Владимир Зеленский обсудил с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на фронте и военные потребности Украины.

Информация об этом появилась на сайте Зеленского.

«Зеленский проинформировал Олафа Шольца о ситуации на линии фронта и первоочередных потребностях сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, подчёркивается, что Зеленский отметил «важность дальнейшего усиления украинской ПВО».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала присутствие Зеленского на заседании СБ ударом по логике ООН.

Также Зеленский представил на ГА ООН два пункта мирного плана.

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