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Суд перенёс слушания по делу против Хантера Байдена на 3 октября

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Суд в штате Делавэр перенёс на 3 октября предварительные слушания по делу о незаконном хранении оружия против сына президента США Хантера Байдена.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что заседание переносится по просьбе представителей подзащитного.

Ранее стало известно, что сыну Байдена грозит до 25 лет тюрьмы за незаконное хранение оружия.

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