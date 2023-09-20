Генсек ООН бездоказательно обвинил Россию в военных преступлениях на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерреш обвинил Россию в якобы военных преступлениях на Украине, однако не привёл никаких доказательств своих слов.

«Были задокументированы доказательства шокирующих и широко распространённых нарушений прав человека, включая сексуальное насилие, связанное с конфликтом, произвольные задержания, внесудебные казни — в основном со стороны Российской Федерации», — приводит РИА Новости его слова.

Гутерреш также обвинил российскую сторону якобы в «насильственном перемещении украинцев».

В августе уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что Украина продолжает распространять ложную информацию о деятельности России в области защиты прав детей и вводить мировое сообщество в заблуждение.

В мае уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с двумя мальчиками, шести и 12 лет, которые были возвращены с Украины в Россию для воссоединения с матерью — гражданкой России.