Узнать больше

Генсек ООН бездоказательно обвинил Россию в военных преступлениях на Украине

Короткая ссылка
Генсек ООН Антониу Гутерреш обвинил Россию в якобы военных преступлениях на Украине, однако не привёл никаких доказательств своих слов.

«Были задокументированы доказательства шокирующих и широко распространённых нарушений прав человека, включая сексуальное насилие, связанное с конфликтом, произвольные задержания, внесудебные казни — в основном со стороны Российской Федерации», — приводит РИА Новости его слова.

Гутерреш также обвинил российскую сторону якобы в «насильственном перемещении украинцев».

В августе уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что Украина продолжает распространять ложную информацию о деятельности России в области защиты прав детей и вводить мировое сообщество в заблуждение.

В мае уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с двумя мальчиками, шести и 12 лет, которые были возвращены с Украины в Россию для воссоединения с матерью — гражданкой России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить