Москалькова назвала ложными сообщения о насильственном перемещении граждан Украины в Россию

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала ложными сообщения о насильственном перемещении в Россию граждан Украины из зоны специальной военной операции.

«К сожалению, было много фейков, которые говорили о насильственном переселении эвакуированных на территорию России, об ужасных условиях, в которых содержатся люди», — сказала она в ходе церемонии подписания меморандума о сотрудничестве с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Российской Федерации.

Со своей стороны, глава УВКБ в России Карим Атасси заявил журналистам, что не располагает информацией о насильственном перемещении в страну граждан Украины.

«Я связался со всеми нашими партнёрскими организациями, сетью юристов, которые оказывают помощь прибывающим в Россию. Такие случаи не были известны нашим партнёрским организациям, чтобы кого-то насильственно перевезли в Российскую Федерацию», — сообщил он.

Атасси добавил, что эвакуированные граждане Украины могут беспрепятственно покинуть территорию России.

«Насколько нам известно, для таких лиц, которые хотят выехать из России и попасть в другую часть Украины или куда-то ещё, такой проблемы нет. Любой человек может выехать», — отметил представитель ООН, уточнив, что сотрудники управления посещают развёрнутые в России центры временного размещения эвакуированных.

С 18 февраля 2022 года в аппарат российского омбудсмена поступило более 2 тыс. обращений в отношении 12 тыс. человек. Москалькова рассказала, что эвакуированным оказывается необходимая помощь, в том числе медицинская. По её словам, эвакуированные дети получили возможность обучаться в российских школах и вузах.

По данным аппарата уполномоченного по правам человека, в 58 регионах организовано 800 пунктов временного размещения, в которых проживают 40 тыс. человек.