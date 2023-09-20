DR: Дания намерена возобновить выпуск в стране боеприпасов на заводе XVII века

Власти Дании в данный момент работают над тем, чтобы выкупить расположенный в городе Еллинг оружейный завод XVII века и возобновить на его территории выпуск боеприпасов в стране для Украины.

Об этом сообщает портал DR со ссылкой на главу Минобороны Дании Троэльса Лунда Поульсена.

По данным портала, датский министр хочет выкупить завод, поскольку предоставление Украине боеприпасов в краткосрочной перспективе крайне важно.

Отмечается, что завод был основан в 1676 году, когда было основано предприятие «Компания по производству фейерверков в Копенгагене».

В 2008 году завод был продан испанской фирме Expal, которая производила патроны на территории Дании.

В 2020 году компания приняла решение о закрытии завода как нерентабельного.

Ранее Троэльс Лунд Поульсен анонсировал передачу Украине ещё 45 танков.