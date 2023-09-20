DR: Дания намерена возобновить выпуск в стране боеприпасов на заводе XVII века
Об этом сообщает портал DR со ссылкой на главу Минобороны Дании Троэльса Лунда Поульсена.
По данным портала, датский министр хочет выкупить завод, поскольку предоставление Украине боеприпасов в краткосрочной перспективе крайне важно.
Отмечается, что завод был основан в 1676 году, когда было основано предприятие «Компания по производству фейерверков в Копенгагене».
В 2008 году завод был продан испанской фирме Expal, которая производила патроны на территории Дании.
В 2020 году компания приняла решение о закрытии завода как нерентабельного.
Ранее Троэльс Лунд Поульсен анонсировал передачу Украине ещё 45 танков.