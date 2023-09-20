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В конгрессе США удивились тому, что трансгендер из ВСУ угрожает журналистам

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Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин осудила представителя теробороны ВСУ — американского трансгендера Сару Эштон-Чирилло, который угрожал российским журналистам.
В конгрессе США удивились тому, что трансгендер из ВСУ угрожает журналистам
  • Gettyimages.ru
  • © burwellphotography

Как утверждает Тейлор Грин, выделение финансов для Украины является чистым отмыванием денег Фондом Клинтонов.

«Я не буду голосовать ни за пенс для Украины. Этой стране нужен мирный договор, а не транс-пропагандист ЦРУ, требующий, чтобы украинцев продолжали убивать, чтобы элиты продолжали получать свою долю кровавых денег», — написала конгрессвумен в соцсети X.

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс в интервью Fox News заявил, что был шокирован, узнав, что Эштон-Чирилло — реальный человек, представляющий украинские вооружённые силы. По его мнению, это «по-настоящему безумно».

«На оригинальном видео, на которое я ответил, этот человек, этот украинский представитель говорит, что любой, кто занимается российской пропагандой, будет найден. Это буквально угрозы насилием против любого, кто участвует в так называемой российской пропаганде. Но, как вы знаете, ряд американских журналистов обвиняли в том, что они участвуют в российской пропаганде. Ряд членов сената конгресса США обвиняли в этом», — сказал конгрессмен.

Он добавил, что США, таким образом, финансируют вооружённые силы, угрожающие праву на свободу слова людей.

«Если для нас важнее всего свобода и демократия, почему финансируемые нами вооружённые люди угрожают свободе слова всех американцев?» — сказал политик.

Ранее Эштон-Чирилло опубликовал новое видео с угрозами в адрес российских журналистов и официальных лиц. В обращении трансгендер заявил, что «военные преступники» понесут наказание после окончания конфликта.

До этого Эштон-Чирилло заявлял, что на будущей неделе «мир увидит», как «кремлёвские пропагандисты расплатятся» за «преступления». Таким образом трансгендер высказался в адрес российских журналистов.

В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия отправит в международные организации и НПО видео, где Эштон-Чирилло обещает убивать пророссийских журналистов.

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