Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин осудила представителя теробороны ВСУ — американского трансгендера Сару Эштон-Чирилло, который угрожал российским журналистам.

Как утверждает Тейлор Грин, выделение финансов для Украины является чистым отмыванием денег Фондом Клинтонов.

«Я не буду голосовать ни за пенс для Украины. Этой стране нужен мирный договор, а не транс-пропагандист ЦРУ, требующий, чтобы украинцев продолжали убивать, чтобы элиты продолжали получать свою долю кровавых денег», — написала конгрессвумен в соцсети X.

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс в интервью Fox News заявил, что был шокирован, узнав, что Эштон-Чирилло — реальный человек, представляющий украинские вооружённые силы. По его мнению, это «по-настоящему безумно».

«На оригинальном видео, на которое я ответил, этот человек, этот украинский представитель говорит, что любой, кто занимается российской пропагандой, будет найден. Это буквально угрозы насилием против любого, кто участвует в так называемой российской пропаганде. Но, как вы знаете, ряд американских журналистов обвиняли в том, что они участвуют в российской пропаганде. Ряд членов сената конгресса США обвиняли в этом», — сказал конгрессмен.

Он добавил, что США, таким образом, финансируют вооружённые силы, угрожающие праву на свободу слова людей.

«Если для нас важнее всего свобода и демократия, почему финансируемые нами вооружённые люди угрожают свободе слова всех американцев?» — сказал политик.

Ранее Эштон-Чирилло опубликовал новое видео с угрозами в адрес российских журналистов и официальных лиц. В обращении трансгендер заявил, что «военные преступники» понесут наказание после окончания конфликта.

До этого Эштон-Чирилло заявлял, что на будущей неделе «мир увидит», как «кремлёвские пропагандисты расплатятся» за «преступления». Таким образом трансгендер высказался в адрес российских журналистов.

В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия отправит в международные организации и НПО видео, где Эштон-Чирилло обещает убивать пророссийских журналистов.