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Кремль: разговор Путина и Пашиняна произошёл по инициативе армянской стороны

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Телефонный разговор между премьером Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным состоялся по инициативе армянской стороны, сообщили в Кремле.
Кремль: разговор Путина и Пашиняна произошёл по инициативе армянской стороны
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном», — сказано в сообщении Кремля.

В ходе беседы обсуждалось последнее развитие обстановки вокруг Нагорного Карабаха.

Ранее правительство Армении заявило, что Пашинян обсудил с Путиным по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и армяно-российские отношения.

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