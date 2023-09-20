Кремль: разговор Путина и Пашиняна произошёл по инициативе армянской стороны
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«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном», — сказано в сообщении Кремля.
В ходе беседы обсуждалось последнее развитие обстановки вокруг Нагорного Карабаха.
Ранее правительство Армении заявило, что Пашинян обсудил с Путиным по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и армяно-российские отношения.