Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в Генассамблее

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где примет участие в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи всемирной организации.

globallookpress.com

Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее стало известно, что Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН. Также поступала информация, что Лавров выступит на сессии Генассамблеи ООН 23 сентября.