Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в Генассамблее
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где примет участие в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи всемирной организации.
- globallookpress.com
Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее стало известно, что Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН.
Также поступала информация, что Лавров выступит на сессии Генассамблеи ООН 23 сентября.
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