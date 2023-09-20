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Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в Генассамблее

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где примет участие в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи всемирной организации.
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в Генассамблее
  • globallookpress.com

Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. 

Ранее стало известно, что Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН.

Также поступала информация, что Лавров выступит на сессии Генассамблеи ООН 23 сентября.

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