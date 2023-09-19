Захарова: Лавров выступит на сессии Генассамблеи ООН 23 сентября

Глава российского МИД Сергей Лавров выступит на сессии Генассамблеи ООН 23 сентября.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ключевым событием пребывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорке станет его выступление в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН. Запланировано его выступление на 23 сентября», — заявила она в ходе брифинга.

Захарова рассказала, что с 19 по 26 сентября Лавров примет участие в ряде многосторонних мероприятий, в том числе по линии СБ ООН, БРИКС и ОДКБ.

Ранее Захарова заявила, что Лавров на полях Генассамблеи ООН проведёт около 20 двусторонних встреч.