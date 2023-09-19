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Захарова: Лавров выступит на сессии Генассамблеи ООН 23 сентября

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Глава российского МИД Сергей Лавров выступит на сессии Генассамблеи ООН 23 сентября.
Захарова: Лавров выступит на сессии Генассамблеи ООН 23 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ключевым событием пребывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорке станет его выступление в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН. Запланировано его выступление на 23 сентября», — заявила она в ходе брифинга.

Захарова рассказала, что с 19 по 26 сентября Лавров примет участие в ряде многосторонних мероприятий, в том числе по линии СБ ООН, БРИКС и ОДКБ.

Ранее Захарова заявила, что Лавров на полях Генассамблеи ООН проведёт около 20 двусторонних встреч.

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