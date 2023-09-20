Песков: мир не сможет построить новую систему международных отношений

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что мир на данный момент не сможет построить новую систему международных отношений, необходимо реформирование ООН.

По его словам, в мире происходят тектонические изменения, которые требуют адаптации от ООН.

«Это (строительство новой системы международных отношений. — RT) просто невозможно. Мы не сможем договориться. Поэтому мы должны быть все заинтересованы в том, чтобы развивать и совершенствовать механизмы ООН», — сказал Песков корреспонденту RT Arabic Саргону Хадая.

Кроме того, Песков выразил мнение, что многие страны считают, что Совбез ООН должен стать более инклюзивным.