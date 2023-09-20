Песков: многие страны считают, что Совбез ООН должен стать более инклюзивным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил корреспонденту RT Arabic Саргону Хадая, что многие страны считают, что Совет Безопасности ООН должен стать более инклюзивным.

Об этом Песков сказал после встречи президента России Владимира Путина и главы МИД Китая Ван И.

По его словам, изменения в мире требуют определённой адаптации от ООН, в первую очередь — от Совета Безопасности.

«Многие страны поддерживают идею о том, что Совбез должен стать более инклюзивным, он должен включать те страны, голос которых всё громче слышен и в экономических, и политических, и других делах», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Россия и Китай разделяют общую философию и «сходятся в понимании характера межгосударственных отношений, которые основаны на взаимном уважении»:

«Это является очень хорошей основой для дальнейшего углубления нашего взаимодействия во всех областях», — сказал Песков.

При этом он считает, что говорить о становлении нового миропорядка преждевременно.

«Всё равно главный орган — это Организация Объединённых Наций, другого у нас нет», — отметил Песков.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай несут ответственность за мировую обстановку в текущих условиях, когда происходит движение к многополярности, Пекин готов укреплять отношения с Москвой.