Песков: многие страны считают, что Совбез ООН должен стать более инклюзивным
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- © Loey Felipe/UN Photo
Об этом Песков сказал после встречи президента России Владимира Путина и главы МИД Китая Ван И.
По его словам, изменения в мире требуют определённой адаптации от ООН, в первую очередь — от Совета Безопасности.
«Многие страны поддерживают идею о том, что Совбез должен стать более инклюзивным, он должен включать те страны, голос которых всё громче слышен и в экономических, и политических, и других делах», — сказал представитель Кремля.
По его словам, Россия и Китай разделяют общую философию и «сходятся в понимании характера межгосударственных отношений, которые основаны на взаимном уважении»:
«Это является очень хорошей основой для дальнейшего углубления нашего взаимодействия во всех областях», — сказал Песков.
При этом он считает, что говорить о становлении нового миропорядка преждевременно.
«Всё равно главный орган — это Организация Объединённых Наций, другого у нас нет», — отметил Песков.
Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай несут ответственность за мировую обстановку в текущих условиях, когда происходит движение к многополярности, Пекин готов укреплять отношения с Москвой.