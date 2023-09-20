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Песков: многие страны считают, что Совбез ООН должен стать более инклюзивным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил корреспонденту RT Arabic Саргону Хадая, что многие страны считают, что Совет Безопасности ООН должен стать более инклюзивным.
Песков: многие страны считают, что Совбез ООН должен стать более инклюзивным
  • globallookpress.com
  • © Loey Felipe/UN Photo

Об этом Песков сказал после встречи президента России Владимира Путина и главы МИД Китая Ван И. 

По его словам, изменения в мире требуют определённой адаптации от ООН, в первую очередь — от Совета Безопасности.

«Многие страны поддерживают идею о том, что Совбез должен стать более инклюзивным, он должен включать те страны, голос которых всё громче слышен и в экономических, и политических, и других делах», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Россия и Китай разделяют общую философию и «сходятся в понимании характера межгосударственных отношений, которые основаны на взаимном уважении»:

«Это является очень хорошей основой для дальнейшего углубления нашего взаимодействия во всех областях», — сказал Песков. 

При этом он считает, что говорить о становлении нового миропорядка преждевременно.

«Всё равно главный орган — это Организация Объединённых Наций, другого у нас нет», — отметил Песков.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай несут ответственность за мировую обстановку в текущих условиях, когда происходит движение к многополярности, Пекин готов укреплять отношения с Москвой.

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