Узнать больше

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Путин предупредил о разработке Москвой нового оружия

Короткая ссылка
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон напомнил, что президент России Владимир Путин предупредил о разработке Москвой нового мощного оружия.
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Путин предупредил о разработке Москвой нового оружия
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

На пленарном заседании ВЭФ российский лидер выразил уверенность, что безопасность любой страны в скором времени будет обеспечиваться оружием на новых физических принципах.

Путин подчеркнул, что Россия это прекрасно понимает и работает в этом направлении.

«На прошлой неделе Путин сделал несколько заявлений… в которых он намекнул, что у России есть другие виды оружия в разработке», — сказал Джонсон.

Он назвал эти заявления Путина важными, поскольку пять лет назад Москва уже предупреждала об обладании гиперзвуковыми ракетами, на что Запад не обратил внимание.

«Сейчас уже не до смеха», — отметил Джонсон.

Ранее в «Ростехе» по случаю отмечаемого 19 сентября Дня оружейника рассказали, что в России увеличилось производство ракет для гиперзвукового комплекса «Кинжал», ОТРК «Искандер» и других боеприпасов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить