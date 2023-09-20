Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Путин предупредил о разработке Москвой нового оружия
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- © Mikhail Metzel/Kremlin Pool
Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
На пленарном заседании ВЭФ российский лидер выразил уверенность, что безопасность любой страны в скором времени будет обеспечиваться оружием на новых физических принципах.
Путин подчеркнул, что Россия это прекрасно понимает и работает в этом направлении.
«На прошлой неделе Путин сделал несколько заявлений… в которых он намекнул, что у России есть другие виды оружия в разработке», — сказал Джонсон.
Он назвал эти заявления Путина важными, поскольку пять лет назад Москва уже предупреждала об обладании гиперзвуковыми ракетами, на что Запад не обратил внимание.
«Сейчас уже не до смеха», — отметил Джонсон.
Ранее в «Ростехе» по случаю отмечаемого 19 сентября Дня оружейника рассказали, что в России увеличилось производство ракет для гиперзвукового комплекса «Кинжал», ОТРК «Искандер» и других боеприпасов.